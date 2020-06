De nombreuses pistes avancÃ©es par l'Equipe pour le mercato lensois

Dans son édition du jour, L'Equipe avance de nombreux noms qui seraient pistés par le RC Lens cet été.

En plus des arrivées attendues de Jonathan Clauss et Loïc Badé, c'est surtout Gaël Kakuta qui constituerait la priorité du club en ce mercato estival. Les négociations ont fuitées depuis déjà un mois ou presque. Kévin N'Doram lui, fait monter les enchères, mais devrait donc se diriger plutôt vers Metz.



A sa place, l'ancien stéphanois Ismaël Diomandé serait suivi. L'ivoirien corresponds au profil de solide sentinelle souhaité par le racing pour protéger sa défense aux côté de Yannick Cahuzac et Cheick Doucouré. Il arrive à un an de la fin de son contrat en Turquie.

Derrière, ce sont Kiki Kouyaté (Troyes) et Jérémy Morel (Rennes, libre) qui viendraient renforcer la défense centrale. Le premier est un prospect intéressant, alors que J. Morel, à 36 ans, est un joueur d'expérience, mais qui souhaitera tout de même deux années de contrat.

Enfin, Issiaga Sylla, viendrait concurrencer Massadio Haïdara dans le couloir gauche. Il viendrait aussi renforcer le contingent toulousain déjà présent au racing, malgré les performances du Téfécé ces dernières saisons notamment sur le plan défensif.

Enfin, dernière piste, Enzo Crivelli, pour un poste d'avant-centre. Rêvé au racing il y a quelques années avant qu'il ne parte pour la Turquie, il y réalise une excellente saison. Cependant, avec 10 buts à son compteur et deux ans de contrat, les négociations risquent d'être difficiles.

Source : L'Equipe.