Un attaquant africain en contact avec le RC Lens

Selon Nabil Djellit de France Football, généralement bien informé sur le mercato en Afrique, Jackson Muleka, attaquant du TP Mazembe, serait en contact avec le RC Lens.

Le congolais qui évolue donc dans son championnat d'origine a été très prolifique cette saison en Ligue des Champions d'Asie (7 buts, 10 matchs), et en championnat (14 buts en 30 matchs). Il était également meilleur buteur l'an dernier.

Athlétique et rapide, on lui prête une "grosse frappe de balle". Les autres clubs qui se sont montrés intéressés sont égyptiens, et le RC Lens devrait donc avoir la priorité du joueur. Un deal possible qui serait tout de même estimé à près de 2M€.

Source : France Football.