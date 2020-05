Jonathan Clauss Ã©tait suivi et connu de longue date par le RC Lens

Sauf surprise de dernière minute, Jonathan Clauss devrait être la première recrue du RC Lens cet été. L'Equipe livre quelques détails des coulisses de sa venue, où l'on apprend qu'il était connu et suivi par le club de longue date...

"Des premiers contacts avaient été amorcés par les Sang et Or l'an passé à travers Jean-Marc Bertille, ex-recruteur du club et actuel représentant du joueur. Ils ont abouti récemment, même si Lens n'a pas encore officialisé sa venue [NDR: Lundi matin]."



Jean-Marc Bertille était en effet recruteur au RC Lens avant de fonder sa propre agence d'encadrement de joueurs, Talent Sport Consulting International, basée à Amiens, et dont nos confères de la Gazette Sport publiaient le profil en mars dernier.



Une autre gazette avait ciblé le profil de Jonathan Clauss depuis 2018, la Gazette tactique d'Alex Pasquini, devenu depuis analyste vidéo au RC Lens... Alors, erreur de casting impossible avec Jonathan Clauss?

Source : L'Equipe.fr