Franck Haise devrait Ãªtre maintenu entraÃ®neur du RC Lens

Selon J. Domenighetti de L'Equipe, Franck Haise devrait être maintenu entraineur principal du Racing Club de Lens, avec une officialisation qui pourrait avoir lieu d'ici la semaine prochaine, le déconfinement ayant lieu le 11 mai, et un rassemblement (avec mesures de distanciations sociales) étant prévu avec les joueurs d'ici le 12.

Franck Haise avait le contrat clair d'une mission allant jusqu'à la fin de la saison. Le RC Lens n'était cependant pas fermé aux autres techniciens intéressés et les as écoutés. Néanmoins, les indices des derniers jours laissaient présager le maintien du coach en place: Un mercato démarrant rapidement dans lequel F. Haise est partie prenante, selon l'organigramme de la cellule de recrutement, et surtout, un message de Joseph Oughourlian, qui semblait lui accorder sa voix lundi soir. Difficile de disposer d'un soutien plus important que celui du président du club!

Surtout, c'est une voie rapide constituée de continuité et de stabilité, que choisit le racing. Un choix d'autant plus judicieux en cette période d'incertitude.

Enfin, J. Domenighetti rappelle que le club souhaite conserver un maximum de joueurs. Seuls des départs de V. Costa et M. Madri sont évoqués. Guillaume Gillet lui, semble encore capable de décrocher une prolongation de contrat.

Source : L'Equipe.