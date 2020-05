Corchia, Gelin et N'Doram en approche mais en rangs dispersÃ©s

Le RC Lens version Ligue 1 n'a pas de temps à perdre! Alors que les rumeurs parfois sans fondement fusent, il semblerait tout de même que de nombreux dossiers soient réellement envisagés et proches d'un aboutissement. C'est le cas en défense avec l'ancien lillois et international Sébastien Corchia (une sélection en équipe de France).

La latéral droit serait une piste prioritaire pour mettre en concurrence Clément Michelin. Ce serait un beau coup pour le racing de rapatrier ce joueur qui a encore un an de contrat à Séville. A voir l'accueil qui lui sera réservé, lui qui a passé 3 saisons (2014-2017) au LOSC, avant d'être vendu pour 5M€...

La Voix du Nord nous apprends également quelques bruits autour de Jérémy Gélin. On sait que le racing souhaite un nouveau titulaire en défense centrale. Formé à Rennes et n'ayant jamais quitté le club, ce serait un palier à franchir pour ce jeune joueur (23 ans).



Enfin, Kévin N'Doram évolue au milieu de terrain, et sort d'une saison où il était prêté à Metz, maintenu en L1. Le joueur appartient à l'AS Monaco et devrait rapidement trouver preneur.

Source: La Voix du Nord.