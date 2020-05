Le Marchand, Kakuta, BadÃ©... les pistes de la premiÃ¨re semaine de mercato du RC Lens se confirment

Certes fraichement promu en Ligue 1 il y a moins d'une semaine, cela ne signifie pas que le RC Lens n'avait pas commencé à rassembler et trier des profils intéressants plus tôt, et ce dans les tout les scénarios possibles.

En ce début de semaine, La Voix du Nord confirme plusieurs bruits de couloirs sur les noms et postes qui ont déjà retenu l'attention de la cellule de recrutement de Florent Ghisolfi.

En défense tout d'abord, Loïc Badé, jeune espoir havrais, est tout proche de signer son premier contrat professionnel, comme nous vous l'indiquions samedi. Avec seulement 7 matchs de L2 dans les jambes, il devra s'aguerrir dans un premier temps, avant de grimper dans la hiérarchie.



Nous apprenons également que le racing a ciblé Maxime Le Marchand, un défenseur centre-gauche qui avait réalisé de bonnes saisons à Nice, avant de s'expatrier à Fulham et de se blesser fin 2019. Hormis son poste exact, le reste de son profil rappelle Massadio Haïdara, que le racing avait rapatrié d'Angleterre où une blessure l'avait fait oublié.

A la recherche d'un défenseur central gaucher, on peut donc voir se dessiner la politique du club pour sa ligne arrière: Jonathan Gradit devrait être titulaire aux côtés d'une recrue qui subira la concurrence d'Aleksandar Radovanovic. Gradit lui, devrait dans un premier temps s'imposer dans la hiérarchie face à ses anciens coéquipiers (Zackaria Diallo et Steven Fortès en premier lieu), si certains de ceux-ci ne sont pas amenés à quitter le club.

Au milieu de terrain, le racing cherche à se renforcer également. Guillaume Gillet ne devrait pas être prolongé, Yannick Cahuzac restant le seul taulier chez les joueurs de champ. On évoque une piste non poursuivie du côté de Caen avec Jessy Dominguet. Un profil physique de milieu défensif pour concurrencer le duo Cahuzac-Doucouré. L'avenir de Manuel Perez lui, semble s'inscrire en pointillés. Avec peu de temps de jeu en Ligue 2, diffiicle de lui imaginer un rôle prépondérant en L1.

Gaël Kakuta enfin, comme évoqué hier, serait intéressé mais pour le moment peu abordable (on parle de 4M€ demandés par le club amiénois). C'est cette fois-ci le poste crucial de meneur de jeu que le racing cherche à améliorer. L'inter-saison sera longue mais l'Amiens SC devra rapidement trouver des liquidités, un potentiel bon coup à faire?

Enfin, en attaque, un nouveau buteur devra rejoindre les rangs sang et or. Avec la confirmation de Simon Banza, le rôle rare de pivot de Florian Sotoca, la transformation probable du prêt de C. Jean en transfert définitif, et le potentiel de Gaëtan Robail qui pourrait franchir un palier en L1, il faudra un nom à forte valeur ajoutée pour le groupe. Un profil qui risque d'être onéreux et sur lequel il ne faudra pas se tromper.

Source: La Voix du Nord.