GaÃ«l Kakuta pourrait effectuer son retour Ã  Lens

Gaël Kakuta, formé à Lens et parti dans des conditions qui ont à l'époque accouchées des réglements sur les primes de formation et de solidarité, serait une des cibles du racing pour le mercato, selon l'Equipe.

Relégué en Ligue 2 avec Amiens, G. Kakuta sera probablement abordable en terme d'indemnité de transfert, mais sera également très sollicité -sans parler de son salaire-. Reste que son profil viendrait améliorer l'équipe et mettre en concurrence Tony Mauricio dans son rôle de déclencheur des actions offensives. La qualité de G. Kakuta sur coups de pied arrêtés également, sera un atout supplémentaire particulièrement recherché. Reste à savoir si le joueur serait intéressé par le challenge d'un retour, et si le club passera à l'action dans une période où l'Amiens SC conteste encore les conditions de sa descente en L2... et de la montée des lensois en L1.