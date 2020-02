Mouaad Madri, en fin de contrat, refuse Boulogne

Mouaad Madri aurait refusé une approche de l'US Boulogne CO le mois dernier, selon Sébastien Noé de la Voix du Nord.

Le joueur, qui doit être en fin de contrat en juin prochain, aurait pû partir se relancer en National 1. Il a visiblement préféré rester au RC Lens, qui ne devrait plus jouer d'un discours de façade sur la possibilité de compter sur lui. M. Madri, qui devrait être utilisé en équipe réserve jusqu'à la fin de la saison, a probablement choisi de terminer un contrat plus avantageux à Lens, avec la possibilité d'utiliser les installations et médecins du club.

Il avait été prolongé en mai 2018, au coeur de sa blessure, par l'ancienne direction sportive. Il devrait finalement quitter le racing en juin, et être à la recherche de confiance en National ou à l'étranger... si aucune clause de montée ne traine dans son contrat!