Mercato hivernal terminé dans le sens des arrivées pour le RC Lens

Philippe Montanier a évoqué le mercato en conférence de presse. Sans détour, il a affirmé qu'il n'y aurait pas d'autres arrivées ce mois-ci.



P. M : "On ne prendra personne pour compenser les départs (NDLR : De Moukandjo, Mesloub, Mendy). Cela donnera aux jeunes la possibilité de s'exprimer."



Corentin Jean sera donc le seul apport dans le secteur offensif (lui qui est plutôt ailier droit), qui perds Walid Mesloub (milieu) et Benjamin Moukandjo (buteur). Les jeunes, on pense principalement à Charles Boli qui a récemment prolongé, seront sollicités.

Vitor Costa pas retenu



Au chapitre des départs, c'est surtout Vitor Costa qui est concerné. Prêté mais inutilisé, le coach artésien fera sans doute appel à Massadio Haïdara et Charles Boli dans le rôle de piston gauche de son 4-3-3, et ce jusqu'à la fin de la saison.

Un léger resserement quantitatif du groupe qui devrait permettre à tout le monde de rester concerné.

Source: RCLens.