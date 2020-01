Benjamin Moukandjo quitte Lens pour Valenciennes

Après quatre mois (et demi) à Lens, une remise en forme et à peine une poignée de matchs disputés, Benjamin Moukandjo quitte le racing pour Valenciennes.



L'attaquant camerounais a été laissé libre par le club, puisqu'il n'avait de toute façon signé qu'une année lors de son arrivée au mois de septembre. Il rejoint donc les autres anciens attaquants lensois du VAFC, Teddy Chevalier et Baptiste Guillaume, chez l'actuel 8ème de Ligue 2.