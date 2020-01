Baptiste Reynet pourrait intéresser Lens

L'axe Toulouse-Lens refait à nouveau parler de lui. Baptiste Reynet, le gardien toulousain, est depuis hier et l'annonce du recrutement en prêt de Lovre Kalinic dans la tourmente, son statut de titulaire étant plus que remis en question, sans évoquer la perspective de la relégation au mois de mai.



Qu'à cela ne tienne, les regards se tournent vers Lens dont la direction sportive pourrait saisir l'occasion de recruter un concurrent à Jean-Louis Leca dans l'optique de la saison prochaine, mais aussi de se prémunir d'un éventuel départ dans ce secteur. Une façon de s'assurer au plus tôt de disposer d'au moins un gardien de but de niveau "Ligue 1", en somme.