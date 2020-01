Guillaume Gillet reparle d'une prolongation

Guillaume Gillet s'est exprimé pour L'Equipe ce samedi, avant le match Guingamp - Lens qui clotûrera la 20ème journée de Ligue 2. Le capitaine lensois, tout comme l'année dernière, se trouve dans une situation de fin de contrat, mais affirme sans détour vouloir rempiler une année de plus.



"La saison dernière, on avait fixé un certain nombre de matches à jouer. En cas de montée, je prolongeais automatiquement. Il n'y a pas de clause qui le stipule cette année. On va de nouveau, je l'espère, se remettre à table dans le courant des mois qui viennent."



Une prolongation d'un an qui ne devrait pas poser de problème en cas de montée, entre moyen financiers plus importants, et la logique de conserver un joueur qui y aurait beaucoup contribué. En revanche, du point de vue du club, la vision à moyen terme entrera beaucoup plus en compte en cas de non-montée...

Source: L'Equipe.