Accord de principe entre Simon Banza et Montpellier?

C'est RMC qui annonce que Montpellier aurait "l'accord de principe" d'un "attaquant de Ligue 2"... Reste à savoir lequel et si le deal se fera.

Simon Banza a été l'objet de rumeurs à Montpellier ces deux dernières semaines, et son absence de dernière minute à Ajaccio a été remarquée.

Pas de fumée sans feu donc, mais il reste aux deux clubs à s'accorder sur le montant du transfert, d'autant que le racing n'est pas forcément vendeur. L'arrivée de Corentin Jean et le retour en forme de Benjamin Moukandjo laissent néanmoins le club lensois avec plusieurs options d'avance, en cas de départ de Banza.