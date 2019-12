Corentin Jean en approche, officialisation cette semaine

Selon l'Equipe, l'arrivée de Corentin Jean à Lens n'est plus qu'une question d'heure. L'ailier toulousain devrait être officialisé au plus tard dimanche, à moins que le club ne puisse accélérer les choses pour le présenter avant le coup d'envoi de Lens - Niort samedi, en guise de cadeau de Noël à ses supporters.

Joël Domenighetti avance aussi la possibilité d'un ou deux départs dans ce même secteur offensif. Walid Mesloub, qui n'est plus utilisé, et Simon Banza, absent face à Ajaccio et pisté en L1, pourraient être les plus concernés à l'heure actuelle.

Source: L'Equipe.