Prolongation de contrat pour Cheick Doucouré!

Cheick Doucouré a prolongé ce jour son contrat avec le Racing Club de Lens. Il est désormais lié au club jusqu'en 2024 (contre 2022 auparavant).

Il s'agit d'un signe fort et du fruit d'un travail parfaitement effectué en amont pour les dirigeants du club : Le jeune malien était en effet l'une des plus grosses valeurs marchandes du racing, et l'un des espoirs les plus suivis par les scouts. Avec cette prolongation, on peut même penser qu'il s'agit là de la première recrue "Ligue 1" pour les Sang et Or.

Source: RCLens.fr.