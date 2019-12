Mercato : Simon Banza convoité par Montpellier ?

Absent de dernière minute alors qu'il était dans le groupe pour Ajaccio, Simon Banza serait convoité par Montpellier.

Alors que le RC Lens a activé la piste d'un prêt avec option d'achat pour Corentin Jean (Toulouse), le départ de Banza constituerait la raison pour laquelle le racing cherche à se renforcer dans un secteur déjà bouché depuis les recrutements en fin d'été de Benjamin Moukandjo et Jules Keita.



Signe de l'attractivité revenue du club sang et or, Simon Banza ne serait pas plus enclin que cela à quitter le club, lui qui a gagné en temps de jeu depuis désormais près de 8 mois.

Le club de Toulouse, en perdition en Ligue 1 (20ème), serait également intéressé, mais on l'imagine loin d'être une option envisagée par le joueur.