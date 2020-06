Beaucoup de mouvements Ã  prÃ©voir du cÃ´tÃ© du groupe PRO2

Alors que la continuité et l'envie de conserver un maximum de joueurs est la stratégie adoptée du côté de l'équipe première, il en est tout autre du côté du groupe PRO2 (équipe réserve).

Après une impressionnante vague de départs de joueurs non conservés entre les U19 et les PRO2, La Voix du Nord nous en apprends un peu plus sur les cas de certains joueurs.

Moussa Sylla lui, après un prêt avorté à Padoue, se dirigerait vers un transfert à Cholet (National 1). La latéral droit n'est jamais véritablement apparu comme un espoir majeure de la formation lensoise.

D'autres joueurs sont concernés par des prêts. Barrés en Ligue 1 où ils n'auraient quasiment aucune chance de trouver du temps de jeu, le racing tente de leur trouver un point de chute pour la saison à venir. Tom Ducrocq (milieu), Cory Sène (défenseur), et Ismaël Boura (latéral) sont évoqués.

Source : La Voix du Nord