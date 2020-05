Non conservÃ©, le jeune Maxence Lescroart Ã  Wasquehal

Comme chaque année, la formation lensoise est confrontée à une importante vague de départs. Les places dans le monde du football sont chères et les les meilleurs centres de formation doivent conserver uniquement leurs tout meilleurs éléments, tout en scrutant les bonnes affaires à l'entrée de l'équipe première.

Maxence Lescroart néanmoins va immédiatement rebondir à Wasquehal. Yohan Demont a par ailleurs partagé son sentiment envers ce fonctionnement parfois difficile à comprendre, et encore plus difficile à acccepter par les jeunes joueurs ayant passé plusieurs années à la Gailette:



Y. D. : "Il y a toujours des choix à faire en fin de saison. C’est vrai que ce n’est pas évident, parce que lorsqu’on doit se séparer d’un 2004 qui a passé deux ou trois ans au club, c’est un coup d’arrêt pour le gamin. Mais ça fait partie du football. On est obligé d’arrêter certains joueurs parce qu’on juge que la saison suivante sera compliquée. Quand vous prenez un U16 qui joue en R1 et qu’il doit passer en U17 Nat l’année suivante, il y a un fossé. On dispose aussi d’une cellule de recrutement et s’ils trouvent un profil intéressant, il faudra forcément se séparer de certains joueurs du club. Ce n’est pas facile et c’est pour ça que ces décisions sont prises par l’ensemble des éducateurs de la formation.

(...)

Quand je me sépare de joueurs, j’essaye de les aider en leur trouvant un projet. Récemment j’ai accompagné Maxence Lescroart qui est retourné à Wasquehal. C’est un gamin qui était en N2 et aujourd’hui il est content de retrouver un club. Il était cohérent et ne s’attendait pas en signer pro à Lens. Il sait que le football a ses limites. Mais dans l’ensemble, on essaye toujours de replacer les gamins."

Source: ActuFoot02