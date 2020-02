PRO 2: RC Lens 2 - 2 Drancy

C'est une très belle équipe réserve (voir ci-bas) qui était alignée par le coach Franck Haise ce samedi après-midi à Avion, pour affronter Drancy en championnat National 2.

Malgré cela, la rencontre s'est soldée sur le score de 2 - 2. Après l'ouverture du score, les lensois ont déjoué comme en dénote l'expulsion de Cory Sène en seconde période, mais ont tout de même réagit pour égaliser.



Buteurs(s) lensois:

Ansou Sow (x2);





Thomas Vincensini était amené à garder les buts, Tom Ducrocq à mener le jeu. Devant, Jules Keita était aussi titulaire mais on notait l'absence totale de la feuille de match de Mouaad Madri, pourtant utilisé ces dernières semaines.

Derrière, on notera aussi la présence de Valentin Wojtkowiak, du duo Cory Sène - Maël Haise en charnière et de l'espoir en cours de négociation pour son premier contrat professionnel, mais également courtisé par le FC Nantes Ismaël Boura. Mavinga, Diawara, Oudjani et Ansou Sow complètent cette équipe.



RC Lens (2) : Vincensini - Mavinga, Haise, Sène, Boura, Wojtkowiak, Diawara, Ducrocq, Keita, Oudjani, Sow.

Sur le banc : Sy (g), N'sana Simon, Pereira Da Costa, Lemaire, et l'international comorien Mzé Ancoub Ali.

Merci à @National2Rc pour la couverture du match!