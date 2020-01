Match nul pour la réserve face à Bobigny

En National 2, les lensois du groupe PRO 2 ont repris samedi par un match nul et vierge en région parisienne, à Bobigny.

L'entraineur Franck Haise s'est montré satisfait du contenu, avec pas moins de 3 buts refusés... Au classement, les lensois restent dans le ventre mou, mais plus à portée de la zone de relégation que des premières places, largement dominées par Sedan (qui marque actuellement le pas après 12 victoires sans un seul but encaissé) et Bastia. Ces deux équipes devraient se disputer une montée en National.