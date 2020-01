Le contrat d'Ismaël Boura en question

Après le départ (en prêt avec option d'achat) d'Arial Mendy à Orléans, les regards se tournent désormais vers l'équipe réserve et Ismaël Boura, le très prometteur latéral offensif du groupe PRO 2 pour le poste de doublure de Massadio Haïdara.



Problème, le jeune joueur arrive en fin de contrat et est très suivi par les scouts de diverses écuries de Ligue 1, comme cela est souvent le cas à chaque match de National 2.

Néanmoins, le RC Lens travaille son dossier, puisque le départ un petit peu surprenant de Mendy pourrait lui laisser une occasion d'arriver dans le groupe professionnel, et qu'un contrat serait à l'étude du côté des dirigeants lensois.

Une affaire à suivre qui de toute façon devrait se décanter dans les semaines à venir.

Source: S. Noé (La Voix du Nord, Twitter)