Le point à mi-saison pour Benjamin Gomel, prêté à Cholet

Arrivés à mi-saison, nous vous proposons aujourd'hui un bilan des jeunes lensois prêtés depuis l'été dernier.

Benjamin Gomel, qui dispose d'un contrat professionnel depuis 2018 au RC Lens, est à Cholet (National 1), qui occupe actuellement le ventre mou du classement (11èmes).



Déjà prêté dans ce championnat la saison dernière, successivement à Boulogne puis à Drancy, il semble cette année plus s'épanouir puisque l'ailier droit a participé à 12 des 17 matchs de son équipe. Il est aussi à créditer d'un but et d'une passe décisive. S'il semble avoir la confiance de son nouvel entraineur, Benjamin Gomel devra faire plus en 2020 pour prétendre à jouer un rôle dans l'effectif lensois la saison prochaine.



En cas de montée en Ligue 1, on imagine même qu'un transfert définitif vers un autre club serait la meilleure option pour les deux parties, puisqu'avec un contrat qui se terminera en juin 2021, le racing ne lui offrira probablement pas le temps et les opportunités qui lui sont nécessaires à ce stade de sa carrière.