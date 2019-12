Très peu de temps de jeu pour Moussa Sylla à Padoue

Prêté par Lens à l'autre club de J. Oughourlian, Padoue, le jeune arrière droit Moussa Sylla dispose de très peu de temps de jeu. Il a effectué jusqu'ici qu'une poignée d'apparitions (3 en Serie C).

Après un début de championnat où Padova dominait en tête de son groupe de Serie C, l'équipe marque le pas et est descendue en 4ème position, loin du leader. Une montée pas forcément compromise mais en tout cas, Moussa Sylla devra redoubler d'efforts pour y gagner sa place en seconde partie de saison.