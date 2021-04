Lens - NÃ®mes : 2 - 1 (score final)

Le RC Lens reçevait le Nîmes Olympique, cet après-midi à Bollaert-Delelis. Les lensois ont acquis dans la difficulté la victoire recherchée et un 14ème match consécutif sans défaite.

Les lensois avaient bien débuté la rencontre, imposant leur rythme après quelques minutes attentistes. David Pereira Da Costa n'a pas tardé à fêté sa titularisation en centrant pour Ganago, qui, aux prises avec le nîmois Guessoum, marque (17ème).

Le fait du match intervient quelque minutes plus tard, avec un pied haut d'Issiaga Sylla sur Ripart: Carton rouge pour le lensois qui laisse ses coéquipiers à 10 contre 11 pour les 65 prochaines minutes. Ripart lui, sort avec l'arcade sourcillière ouverte. On ne reverra peut-être plus le latéral gauche sous le maillot sang et or, lui dont l'option d'achat risque fort de ne pas être levée.

A la reprise, Jonathan Clauss concède un pénalty accordé plutôt généreusement, mais quoiqu'il en soit transformé par Fehrat (52ème, 1-1). Très dominés, les sang et or vont se réveiller sous l'impulsion des entrants Mauricio et Kalimuendo. C'est le premier qui tire le corner repris athlétiquement par Massasio Haïdara aux 6 mètres (76ème, 2-1).

Blessé à la cuisse, Jean-Louis Leca cèdera ensuite sa place à Wuilker Farinez pour les dix dernières minutes. Accroché et à 10 contre 11, le racing réussit à conserver son but d'avance, et reprends la cinquième place au classement!

Buteur(s) lensois :



I. Ganago (17ème); M. Haïdara (76ème).