Brest - Lens : Le groupe lensois

Voici le groupe lensois sélectionné par Franck Haise en vue du match Stade Brestois RC Lens, qui se jouera demain dimanche à 15h00 (Canal+ Multisport 1).

Certains des premiers touchés par le second cluster de covid-19 reviennent comme Loïc Badé et Tony Mauricio. Mais Franck Haise perd cette semaine pour la même cause Jonathan Gradit et Cheick Traoré.

Le groupe est donc à nouveau renforcé avec les jeunes joueurs du groupe PRO2. Jonathan Varane, milieu de terrain et "frère de", fait sa première apparition dans ce groupe de 22 joueurs.

RC Lens:



Leca, Farinez - Badé, Fortes, Louveau - Sylla, Michelin, Clauss, Haïdara, Boura - Cahuzac, Kakuta, Doucouré, Mauricio, Pereira Da Costa, Varane - Ganago, Kalimuendo, Jean, Banza, Camara, Sow.