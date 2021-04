Lens - Lorient: La composition probable du RC Lens

Voici quelle sera la composition probable du RC Lens face à Lorient, au coup d'envoi du match ce dimanche après-midi à 15h00 (Canal+ Multisport 1).



Avec un cluster de Covid (Badé, Fofana, Mauricio, Ganago), et les forfaits de Florian Sotoca et Facundo Medina, Franck Haise a convoqué tout ses joueurs encore valides, ainsi que trois jeunes du groupe de National 2.

Le coach devrait miser sur un schéma connu en 3-4-1-2 et refaire confiance à Massadio Haïdara en défense centrale.

RC Lens:



Leca - Gradit, Fortes, Haïdara - Clauss, Boura - Cahuzac, Doucouré, Kakuta - Banza, Kalimuendo.