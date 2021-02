Les points Ã  retenir de la confÃ©rence de presse de F. Haise avant Angers

Les Sang et Or se déplaceront à Angers dimanche (15h00, Canal + Multisports) pour tenter de conserver leur cinquième place. Les angevins eux, restent sur un match nul vierge décroché à Strasbourg, et pointent à cinq points des lensois.

Voici les points à retenir de l'intervention du coach Franck Haise.

Groupe



Zackaria Diallo est revenu après 48 heures d'insdisponilité (maladie). Issiaga Sylla (musculaire) est indisponible pour Angers mais reviendra lundi.

Ignatius Ganago a repris avec une bonne semaine d'entrainement, et sera disponible.

Angers



F.H. : "Ils nous avaient battus logiquement sur l'ensemble du match à l'aller. On a progressé depuis, notamment dans les aspects qu'ils avaient exploité comme les phases arrêtées. On évitera de reproduire le même résultat !"

Trois matchs à nouveau en une semaine



F.H. : "J'ai une idée de ce que je souhaite faire sur l'ensemble des trois matchs. Mais il y a toujours des incertitudes et des changements en fonction des événements. Mais on planifie l'ensemble de ces trois rencontres dans leur globalité."

Changement d'objectif?



F.H. : "La première mission (40 points) est remplie à la 26ème journée, et on en est très contents. Les challenges suivants, il y en a plein. Comme déjà, gagner à Angers, puis passer les 50 points, après, on ne se fixe pas de limites..."

Loïc Badé



F.H. : "Il est en pleine progression et a encore beaucoup de marge. On doit être exigeant pour qu'il puisse exploiter son potentiel et aller au très haut niveau. Il est déjà à un très bon niveau en tout cas pour nous en Ligue 1. La France Espoirs, ce serait une récompense, mais il y a de très bons jeunes joueurs à son poste. Il doit encore aller plus loin pour aller chercher ça."