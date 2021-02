Classement de Ligue 1: Le RC Lens 6Ã¨me

Le RC Lens a finalement conservé sa 6ème place à l'issue de la 25ème journée de championnat, et ce malgré un seul point frustrant ramené de Reims samedi.

C'est Montpellier qui s'est rapproché du racing en s'imposant (2-1) à Monaco. Les adversaires les plus proches sont tous tombés: Metz (1-2, contre Strasbourg), Angers (1-3, contre Nantes), et Rennes (0-2, contre Saint-Etienne), tous à domicile. Dimanche prochain, les lensois recevront Dijon pour tenter de l'emporter pour la première fois en 2021 à Bollaert.



Lens n'est désormais plus qu'à un point de Rennes, cinquième et premier européen (sans prendre en compte le futur vainqueur de la Coupe de France). De quoi nourrir encore plus de regrets ce week-end. Derrière, Metz et Montpellier cumulent désormais 35 points contre 37 aux lensois. Attention néanmoins à Marseille, qui a encore trois matchs à jouer et pourrait dépasser tout les challengers aux accessits.

En bas de classement, les choses sont pliées pour Dijon, futur adversaire des sang et or. Nîmes est venu s'y imposer 2 à 0. Nantes, vainqueur du SCO pour la première de Kombouaré et Lorient (2-2 à Monaco) se sont donnés un peu d'air. Mais avec seulement 22 et 23 points respectivement, le championnat se déroule désormais bien plus haut pour le racing.