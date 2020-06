Le Racing Club de Lens FÃ©minines arrive, un nouvel entraineur attendu

La fusion entre l'Arras FCF et le RC Lens est imminente, avec deux assemblées générales des deux clubs qui vont valider l'opération d'ici la fin du mois. La FFF validera ensuite elle aussi le dossier dans la foulée et les arrageoises endosseront le maillot sang et or dès les prochaines semaines!

On apprends aussi via La Voix du Nord la nomination d'un nouveau coach -ou d'une nouvelle coach- en remplacement de Daniel Krawczyk, qui souhaitait faire une dernière année, mais qui se dirigera plutôt vers la retraite.

Sous l'entité RC Lens, l'équipe de D2 montre déjà plus de charme: "Le Racing Club de Lens, qui a pris la décision, a eu plusieurs propositions d’autres entraîneurs, et a ensuite tranché."



Le recrutement semble pouvoir prendre une autre mesure également, avec, toutes proportions gardées, probablement plus de moyens alloués. Avec un board lensois que l'on connait désormais pressé et ambitieux, l'objectif d'une montée en D1 sera probablement accéléré.

Source: La VDN.