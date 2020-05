Gervais Martel, l'envie de s'investir toujours prÃ©sente

Gervais Martel réfléchit actuellement à la possibilité de continuer à s'investir dans le football français. Déjà à l'action du côté de Dakar depuis l'année dernière, il pourrait briguer un rôle dans la future gouvernance de la LFP.

Si la crise sanitaire a démontré quelquechose pour le football français, c'est le marasme provoqué par une gouvernance de la Ligue de Football Profesionnel qui ne fonctionne pas. La réforme, déjà en discussion avant le Covid-19, devrait être accélérée une fois la saison 2020-2021 démarrée. Et Gervais Martel annonce réfléchir à y briguer un rôle. L'emblématique ex-président lensois estime à juste titre pouvoir encore rendre son expérience utile.



G. M. : "Il n'y a plus de leaders! (...) Je suis en train de réfléchir. Il y aura des élections à la Ligue et je pourrais intégrer le collège des indépendants du conseil d'administration. Si je peux encore être utile… L'expérience ne doit pas être totalement oubliée. J'ai toujours cherché le consensus et cela a globalement bien marché. "



Actuellement également consultant pour la chaîne L'Equipe, G. Martel pourrait donc partir en campagne et renforcer indirectement la position du RC Lens s'il venait à faire partie du prochain conseil d'aministration de la LFP.

Source : http://www.leparisien.fr/sports/football/crise-du-football-francais-on-est-arrive-a-un-point-de-non-retour-estime-gervais-martel-22-05-2020-8321397.php