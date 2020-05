Ã‡a s'est passÃ© cette semaine... Le titre, en 1998!

Pendant cette période de confinement, MadeInLens revient sur un élément s'étant déroulé lors de la semaine, une autre saison. Aujourd'hui, retour sur la rencontre entre Auxerre et Lens, le 9 mai 1998 !

Jour de gloire ?

Dernièrement, MadeInLens vous a proposé de revivre Lens-Bastia, joué pour le compte de 33è journée de Division 1. Malgré une victoire 5-1, le RC Lens devait attendre la 34è et ultime journée pour savoir si il allait devenir champion de France. Pour ce match, les Lensois se rendaient à l'Abbé Deschamps, pour y affronter l'AJ Auxerre. Cette rencontre était une finale pour les hommes de Daniel Leclercq. Il fallait au moins un match nul pour que le club soit sacré, ou une défaite, si jamais le FC Metz, qui accueillait Lyon, venait à s'imposer.

Le match

Pour cette rencontre, Daniel Leclercq remet son équipe type, avec sa paire Drobnjak-Vairelles, très efficace face à Bastia, lors du dernier match. La règle est simple : ne pas perdre pour remporter le titre. De son côté, Auxerre met aussi son équipe type, pour tenter d'avoir une place en Europe.

Auxerre compte bien jouer son coup, et ouvre la marque, sur sa première occasion, grâce à une frappe de Sabri Lamouchi (1-0, 14e). Coup de tonnerre pour les supporters lensois, qui apprennent dans le même temps que Metz mène à Lyon. Pour l'instant, Metz est champion de France.



Les Sang et Or se mettent donc à presser, à ne plus sortir du camp auxerrois, mais ils se heurtent à un Lionel Charbonnier bien costaud. Un Charbonnier costaud mais qui doit laisser sa place à Fabien Cool, peu avant la demi-heure de jeu, pour une blessure au dos (30'). Malgré ce changement, les Lensois n'arrivent pas à recoller au score, alors que les Auxerrois reprennent des couleurs, et les hommes de Daniel Leclercq repartent aux vestiaires en étant deuxièmes.

Lachor, le héros de tout un peuple

Les deux équipes reviennent sur le terrain pour la seconde période, et les Lensois savent que chaque occasion compte. Et une occasion va tout changer. Voyant Yoann Lachor au loin, Frédéric Déhu délivre une passe magnifique à l'arrière gauche lensois, qui s'en va battre Fabien Cool (1-1, 53e). Les Lensois égalisent, les Lensois sont virtuellement champions de France.



Il reste donc plus d'une demi-heure à tenir, sans se soucier de Metz, qui même en battant Lyon, ne pourrait d'adjuger le graal si le score à l'Abbé Deschamps en reste ainsi. Les supporters sont en feu, Gervais Martel enchaîne les cigarettes, et Lens s'approche du but, grâce à ce joueur formé au club. Les sang et or redoublent d'efforts pour tenter de gagner cette rencontre, sous les conseils du druide, Daniel Leclercq. Lens peut se faire prendre en jouant offensivement comme cela. Au final, Marc Batta siffle la fin du match, et le Racing Club de Lens devient champion de France 1998.



Ca y est, tout le peuple, toute une ville explose, la ferveur est immense, et les Lensois savourent. Point d'orgue de cette soirée, ou de cette nuit, les suporters lensois attendent leurs joueurs au stade Bollaert, où 30000 personnes seront là pour célébrer le titre comme il se doit. Une fête qui durera toute la nuit, et qui reste en tête, plus de 20 ans après.

AJ Auxerre – RC Lens : 1-1 (1-0)

Division 1 – 34ème journée

Samedi 9 mai 1998 – 20h – Stade de l'Abbé Deschamps

Spectateurs : 20 000

Arbitre : Marc Batta



Buts : Lamouchi (14e) pour l'AJ Auxerre; Yoann Lachor (53e) pour le RC Lens

Avertissements : Diomède (32e) pur l'AJ Auxerre; Sikora (22e), Déhu (68e) pour le RC Lens



AJ Auxerre : Charbonnier (g.) (Cool 28e) - Danjou, Goma, Rabarivony, Silvestre – Agboh, Lachuer (Tainio,78e), Lamouchi, Diomède, Gonzalez (Compan, 72e), Guivarc'h

Entraîneur : Guy Roux



RC Lens : Warmuz (g.) - Sikora, Déhu, Wallemme, Magnier, Lachor – Foé, Ziani, Smicer (Eloi, 46e) – Drobnjak (Brunel, 66e), Vairelles

Entraîneur : Daniel Leclercq

Romain Prot

Source : Transfermarkt / Youtube