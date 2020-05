L'agent de Didier Desprez rÃ©agit Ã  sa situation

Alors que nous analysions la situation ce jour même sur MadeInLens (lire notre bilan des gardiens de but), l'agent de Didier Desprez, ne semble pas comprendre ou accepter la stratégie du club.

A la recherche d'un second gardien et avec l'intention peut-être de prolonger T. Vincensini, D. Desprez est lui plutôt invité à aller chercher du temps de jeu en Ligue 2. Mais les deux hommes semblent plutôt souhaiter une place de doublure cette année en L1.



"Je ne comprends pas bien la stratégie du club. Le message envoyé au joueur c’est de dire: ‘On est content de ton travail, de ta progression, on a fait de toi un international dans toutes les catégories de jeunes en équipe de France, un numéro 2 en Ligue 2… Mais pour la Ligue 1, il faut que tu sois numéro 3’ !"



Une position concevable si le joueur y adhère avec ambition; Malgré cela, on aurait plutôt tendance à conseiller de nouveau à un jeune gardien de s'aguerrir en tant que titulaire tout au long d'une saison.

A moins qu'il ne s'agisse d'un moyen de pression avant une négociation de contrat?

Source : https://rmcsport.bfmtv.com/football/lens-didier-desprez-prete-en-ligue-2-je-ne-comprends-pas-la-strategie-du-club-repond-son-agent-1909500.html