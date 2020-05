La sÃ©rie-documentaire du RC Lens diffusÃ©e fin juin

L'Equipe l'annonce dans ses colonnes ce jour, la série documentaire retraçant les coulisses de la saison sera diffusée sur sa chaîne dès la fin juin.

Un style de série inédit pour un club français et popularisé par Sunderland 'til I die de Netflix. Ceux qui auront vu cette série pourront parler des similitudes existant entre les bassins de population, mais les résultats passés de l'AFC Sunderland et ceux du racing de cette année permettront aisément de proposer un ton nouveau.

Il y a quelques semaines nous vous parlions du programme des trois premiers des quatre épisodes de 45 minutes; Aujourd'hui, nous savons que le tournage du quatrième épisode aura bien lieu, et commencera dès le début du déconfinement. Un final qui ne devrait donc pas contenir d'image de match, mais surtout des réactions de joueurs. Un huis-clos qui promet de contraster avec les autres épisodes!



Rendez-vous donc fin juin, et tout au long du mois de juillet!

Source : L'Equipe.