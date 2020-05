Amber Capital Ã©choue mais sÃ¨me le doute chez LagardÃ¨re

Mardi, avait lieu l'assemblée générale du groupe Lagardère. Un événement qui mettait sous le feu des projecteurs de la presse économique Joseph Oughourlian, président du RC Lens mais surtout PDG du fond Amber Capital, nouvel actionnaire majoritaire de Lagardère. Il sera d'ailleurs invité par Hedwige Chevrillon sur BFM Business et RMC Story, ce matin à partir de 8h15.

Las, les motions visant à remplacer les membres du conseil d'amdinistration de Lagardère par des hommes d'Amber ont étaient rejetées, de relativement peu (entre 55 et 60% contre), par l'actionnariat du groupe.

Un conflit qui touche très indirectement le RC Lens, même si J. Oughourlian, en confinement chez lui à Londres, avait milité lui-même sur le réseau linkedin ces derniers jours, fort d'un message vidéo commençant par le rappel de son succès récent à la tête du racing.



Du côté de Lagardère, il s'agit plus d'un répit que d'une victoire. Nul doute qu'Amber Capital continuera son lobbying pour obtenir le contrôle éxécutif du groupe. Celui-ci s'est sévèrement recentré sur les activités d'édition et d'événementiel ces dernières années. Exit le sportif, les actifs principaux se nomment désormais Hachette (livres), Point Relay (presse en gares et aéroports), Europe 1 (radio) ou encore Paris Match (magazine).

Notons qu'Arnaud Lagardère a pû garder la main sur l'entreprise fondée par son père grâce au soutien de Nicolas Sarkozy; L'ancien Président de la République a été élu au conseil d'admistration, une nomination pour laquelle Amber Capital ne s'est pas opposée.

Rappelons enfin que N. Sarkozy avait oeuvré au rapprochement entre le PSG et Qatar Investment Authority, le fond souverain d'investissement du Qatar. Ce même fond qui, depuis 2011, était l'actionnaire majoritaire de Lagardère... jusqu'à ce qu'Amber les dépassent en janvier cette année. La boucle est bouclée.