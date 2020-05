Plus de 32000â‚¬ rÃ©coltÃ©s par la FÃ©dÃ©ration Lens United

Les enchères solidaires au profit de l'institut Pasteur et des hôpitaux de Lens et Béthune ont pris fin ce vendredi 1er mai et ce sont au total plus de 32000€ qui ont été récoltés par la fédération Lens United. Pour le dernier lot hier, le maillot de Jean-Guy Wallemme offert par Gervais Martel a réalisé une vente record de 8100€, dans des enchères qui ont au final étaient remportées par un acheteur anonyme, qui était opposé notamment à des entrepreneurs locaux. Bravo à eux!

Jean-Guy Wallemme - 8100€

Aleksandar Radovanovic - 721€

Raphaël Varane - 4350€



Equipe et dirigeants saison 2019/2020 - 900€

Jean-Louis Leca - 785€

Kidibul - 500€

Timothée Kolodziejczak - 450€

Stéphane Ziani - 1450€

Equipe saison 2018/2019 - 550€

Taylor Moore - 760€

Cristian Lopez - 700€

Gaëtan Robail (montant doublé par Apréva) - 1520€

Vedran Runje - 600€



Daniel Leclerq - 3330€

Benjamin Bourigeaud - 630€

Florian Sotoca - 650€

Mathias Autret - 570€

Jérôme Leroy - 500€

Olivier Monterrubio - 362€

Wagneau Eloi - 550€

Ludovic Baal - 415€

Yohan Demont - 480€

Simon Banza - 390€