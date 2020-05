De nombreuses réactions d'anciens joueurs sur la montée du RC Lens en Ligue 1

La montée acquise par le RC Lens hier suite aux décisions de la LFP a été suivie de nombreux messages de félicitations de la part d'anciens joueurs du RC Lens. Sélection non exhaustive!

Walid Mesloub a été l'un des plus prompts et actifs a féliciter ses anciens co-équipiers. "En route pour la Ligue 1!" Dixit le meneur de jeu qui aura été d'une part le sauveur du club dans une période très difficile, avant d'être le capitaine du renouveau de cette équipe lensoise. Il a d'ailleurs reçu de nombreux messages de remerciements des supporters pour sa contribution à cette montée.



Alaeddine Yahia, toujours très proche du club, y est aussi allé de son message "Félicitation au RC Lens, content pour le club et ses supporters!".

D'autres joueurs ont réagi au tweet du compte officiel du club. L'occasion de voir les quels ont gardé un attachement très fort au maillot sang et or; On citera par exemple Habib Habibou et Pablo Chavarria.



Enfin, les anciens de la Gaillette ne sont évidemment pas en reste: Taylor Moore, mais aussi et bien entendu Wylan Cyprien et Benjamin Bourigeaud!