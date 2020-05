Le maillot 1998 de Jean-Guy Wallemme offert par Gervais Martel est aux enchères aujourd'hui!

C'est le dernier lot des enchères solidaires de la Fédération Lens United : Un maillot saison 1998 porté par Jean-Guy Wallemme, dédicacé par le joueur et son coach de l'époque, Daniel Leclerq. Une pièce fabuleuse pour tout les amoureux du racing qui a été offerte par un non moins amoureux du RCL, en nulle autre personne que Gervais Martel!

De quoi faire exploser le montant des donations perçues pour cette denrière journée. Les enchères sont à placer sur la page Facebook de Lens United, et celles-ci se termineront à 19h30.





[Enchères solidaires | #ES23]



Demain, c'est un maillot symbolique porté par Jean-Guy Wallemme lors de la saison 97/98 ! Ce maillot, offert par Gervais Martel, est signé par Jean-Guy Wallemme et Daniel Leclercq !



Il sera aux enchères demain, dès 12H !#RCLens @RCLens ❤️💛 pic.twitter.com/IX95LSZHHk — Fédération Lens United (@FLU_Officiel) April 30, 2020