Arnaud Pouille: Â« Des signaux positifs pour la Ligue 1 Â»

Arnaud Pouille a donné une interview en visio-conférence pour France 3 Régions dans le but de réagir sur l'accession probable du RC Lens en Ligue 1, et les conséquences de l'arrêt de la saison 2019-2020 en général.

A. P. : "Il n'y a rien d'acté mais il y des signaux positifs émis par le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. C'est lui le véritable patron du football français..."



Le club va être également largement touché financièrement par cette fin de saison tronquée; notamment le manque à gagner en terme de billetterie, alors que le club tablait sur des guichets fermés en fin de saison. Le montant d'environ 4M€ est évoqué, mais l'investissement récent de Joseph Oughourlian permettra au racing de faire face à cet éccueil, qui plus est s'il se retrouve dans l'élite...

Un mercato loin d'être commencé

En pleine période d'incertitude, le mercato est encore loin d'être commencé à la Gaillette, mais cela comme partout ailleurs.



A. P. : "C'est loin d'être commencé, on ne connait même pas les dates, notamment de fin de mercato qui est habituellement de quatre journées après le début de la saison. La capacité financière de tout les clubs va être affectée... Chez nous, on ne sait pas non plus notre capacité, si on est en Ligue 2, de jeunes joueurs qui pourraient partir pour équilibrer les comptes seraient amenés à rester et jouer sous le maillot sang et or si on était en L1."

Une nouvelle fois, le directeur général du RC Lens se veut globalement rassurant sur la solidité du club, notamment grâce à son actionnaire, mais également précautionneux envers les effets d'annonce. La situation demandera encore un peu de patience pour obtenir de la lisibilité sur la stratégie adoptée par le racing pour la saison prochaine, en interne comme pour les supporters.

Source : France 3 Régions.