GaÃ«tan Robail revient sur son parcours semÃ© d'embÃ»ches

En plein confinement, Gaëtan Robail est revenu sur son parcours, de Lens à... Lens, en passant par le PSG, dans un entretien accordé à FootMercato. Morceaux choisis.

Départ de Lens

G. R. : "En quittant Lens (en 2013), j’ai dit à ma mère que je voulais arrêter le football parce que l’entraîneur que j’avais cette année-là m’avais dégoûté. Je m’entraînais toute la semaine et le week-end, je n’étais jamais dans le groupe.Sans explication. Mais elle m’a dit : 'il faut que tu continues, ce n’est pas parce que tu n’es plus à Lens que tu n’auras plus ta chance'. J’ai écouté son conseil et j’ai repris goût au foot en m’entraînant et en me faisant de nouveaux coéquipiers à Arras. Et puis, quatre ans après, le PSG m’a appelé pour me faire signer donc je n’ai pas hésité."



Au PSG

"J’avais signé pro à Paris mais je jouais avec la réserve. C’était tout nouveau pour moi, je ne comprenais pas trop tous les types de contrat. C’est ensuite que j’ai réalisé la confiance que le club m’accordait et l’importance de mon rôle avec la réserve.

Unai Emery ne m’a jamais parlé en tête à tête mais je sentais qu’il m’aimait bien parce que quand un joueur se blessait, c’est souvent moi qu’il venait chercher (en réserve, ndlr). Donc je pense que ce n’était pas par hasard."



Enfin à Bollaert

"C’était un rêve quand j’étais petit qui s’est brisé ensuite. Là, j’ai la chance de pouvoir reporter ce maillot. J’essaie de la saisir et pour l’instant, tout va bien. Je vais tout faire pour que ça continue et remettre le club là où il devrait être, c’est à dire en Ligue 1."



Contrat

"Le RC Lens est tout simplement le premier club qui m’a proposé un contrat. Ça m’arrangeait aussi parce que c’était chez moi, mais ce n’est pas parce que c’était Lens. Si ça avait été un autre club de Ligue 1, je n’aurais peut-être pas signé au racing."

