Ã‡a s'est passÃ© cette semaine... en 1998 : Lens - Bastia

Pendant cette période de confinement, MadeInLens va revenir chaque semaine sur un élément s'étant déroulé lors de la semaine. Aujourd'hui, retour sur la rencontre entre Lens et Bastia, du 25 avril 1998.

Le sacre n'est pas loin



Ce match a eu lieu lors de la 33ème journée de Division 1. L'avant-dernière. Le Racing Club de Lens devance le FC Metz de deux points pour la quête du championnat, les Lensois ayant récupéré la première place trois journées auparavant, contre...Metz (0-2). C'est donc une équipe artésienne en pleine forme (5 victoires en autant de matchs) qui reçoit le Sporting Club de Bastia, neuvième à la veille de cette journée, qui peut encore bien que difficilement espéré une place en Coupe UEFA, ou alors en Intertoto.

Lens peut toujours simplement gagner le championnat si il l'emporte contre Bastia et que Metz fait faux bond à Toulouse. Les sang et or n'ont pas le droit à l'erreur.

Le match



Pour cet avant-dernier match de Division 1, Daniel Leclercq met son équipe type, et notamment la paire Drobnjak-Vairelles devant. Ces deux hommes vont montrer à Bollaert l'étendu de leurs talents pour aller chercher la victoire, dans un stade plein à craquer et prêt à célébrer un éventuel titre de champion. Les Lensois commencent fort la rencontre, à l'image d'une frappe pleine de puissance de Yoann Lachor, qui s'écrase sur le poteau corse. Sur corner, Eric Durand, le portier bastiais dégage mal son ballon, ce qui profite à Tony Vairelles, qui inscrit le premier but de la rencontre (14e, 1-0). Malgré un début de match tonitruant, Lens n'accentue pas le score et repart aux vestiaires avec cette avance d'un but.

Ce sont des Bastiais remontés qui reviennent sur la pelouse de Bollaert, et qui inscrivent le but égalisateur, grâce à Sébastien Pérez (50e, 1-1). Ce but peut faire mal aux hommes de Daniel Leclercq si le score en reste là, tout dépendra du score de Metz.

L'armada lensoise se met en route



Lorsque Metz revient à égalité de points du RCL avec son but face à Toulouse, Vladimir Smicer en profite pour délivrer les siens au même moment (57e, 2-1). A partir de ce moment, le récital débute. Vairelles accroît l'avantage trois minutes plus tard (60e, 3-1), avant qu'Anto Drobnjak, dix minutes plus tard, porte le coup fatal à Bastia, en inscrivant un but sur penalty (70e, 4-1).

L'addition est salée pour les Corses, qui prennent un cinquième but, par l'intermédiaire de l'infatigable joueur à la coupe mulet, Tony Vairelles, qui y va de son triplé pour cette soirée (89e, 5-1).



5-1. La messe est dite pour les Bastiais qui retournent en Corse avec une grosse défaite. Côté Lensois, on se réjouit de cette victoire, même si le concurrent messin l'a emporté face à Toulouse (0-1), ce qui laisse les deux équipes à deux points pour aller chercher le titre lors de l'ultime journée. Pour cette ultime journée, Metz accueillera Lyon, et Lens se déplacera à Auxerre...

RC Lens – SC Bastia : 5-1 (1-0)

Division 1 – 33ème journée

Samedi 25 avril 1998 – 20h – Stade Félix Bollaert

Spectateurs : 40 478

Arbitre : Pascal Garibian

Buts : Vairelles (14e, 60e, 89e), Smicer (57e), Drobnjak (70e) pour le RC Lens; Pérez (50e) pour le SC Bastia

Avertissements : Smicer (44e) pour le RC Lens; Swierczewski (3e) pour le SC Bastia



RC Lens : Warmuz (g.) - Sikora, Déhu, Wallemme, Magnier, Lachor – Foé, Ziani (Brunel, 83e), Smicer – Drobnjak (Debève, 72e), Vairelles

Entraîneur : Daniel Leclercq



SC Bastia : Duarnd (g.) - Pérez, Jurietti, M.Soumah, Deguerville – Swierczewski, Faye (Modesto, 64e), Moravcik – Gohel, André (Daye, 60e), Kozniku (O.Soumah, 77e)

Entraîneur : Frédéric Antonetti

Source : Transfermarkt / Youtube