Arnaud Pouille rÃ©agit Ã  l'augmentation de capital du RC Lens

Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, a réagit à l'augmentation de capital du RC Lens annoncée par Joseph Oughourlian -20 M€ pour les deux prochaines saisons, et 30M€ au total sur 5 ans-.

A. P. : "Il voulait envoyer un signe fort, anticiper les saisons à venir et s'engager dans la durée. Dire "je suis là" et "je rassure tout le monde". Notre actionnaire a été exemplaire en effaçant l'ensemble des dettes du club et en pérennisant son investissement.

Un des effets connexes est que nous deviendrons ainsi éligibles aux Prêts Garantis par l'État (PGE) grâce à cette situation saine, et non pas par opportunité ou aubaine. Cela va concerner des sommes comprises entre 4 à 5 M€. Et je rappelle que c'est un prêt qu'il faudra donc rembourser."



Le RC Lens devra passer à la DNCG le mois prochain, un exercice qui depuis quelques années est devenu une formalité pour le club lensois.





Source: L'Equipe.