Franck Haise: Â« Pour moi, il n'y a pas de football Ã  court terme Â»

Franck Haise, à l'occasion de ses 49 ans, a donné une visio-conférence pour BeIn Sports. Il donne son sentiment sur la suite du football en France et assure que ses joueurs ont envie de reprendre rapidement.

F. H. : "La vie de confiné se passe bien. Ma femme est là, mes enfants travaillent (NDLR: sa fille ainsi que Maël, défenseur dans l'équipe de National 2 du RC Lens)... Après ses choses là sont plus fortes que nous. La frustration est arrivée très vite, dès la deuxième semaine.

Le terrain, l'entrainement manquent, comme à tout les acteurs. (...) Mais tant que les choses ne seront pas réglées, on ne pourra pas reprendre les entrainements et les activités collective. Pour moi, il n'y a pas de football à court terme.

On a fait des visio-conférences avec le conseil des capitaines (NDLR: Probablement Jean-Louis Leca, Yannick Cahuzac, Steven Fortès et Guillaume Gillet) pour avoir leur sentiment. Les joueurs ont envie de revenir, mais pas dans n'importes quelles conditions."

Source: Twitter BeIn Sports.