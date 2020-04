Le tournage de la docu-sÃ©rie sur le RC Lens sera terminÃ©... envers et contre tout

La docu-série sur le RC Lens, produit par Elide Productions pour la chaine l'Equipe, verra son tournage se terminer malgré le confinement et la remise en cause de la fin de la saison.

C'est ce qu'à confié le producteur François Pesenti à la Voix du Nord. On dispose également des premiers détails sur le contenu de la série. Dans les quatre épisodes de quarante minutes environ, F. Pesenti précise que deux sont terminés, le 3ème épisode lui, se terminera sur la période de confinement. Il espère enfin disposer d'images de nouveaux matchs pour son final, et non d'une montée sur tapis vert...



Concernant le contenu des épisodes, en marge des résultats sportifs, le décès de Daniel Leclerq et les hommages lui ayant été consacrés devraient apparaitre entre la fin du premier épisode et le second. Ces dernières semaines, ce sont les initiatives de solidarités des supporters pendant le confinement qui ont été l'objet du tournage, pour le troisième épisode donc.

Enfin, la livraison de la série sera repoussée à août ou plus probablement septembre, alors qu'elle été initialement prévue en juin.

Source: La Voix du Nord.