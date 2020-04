La fusion Arras-Lens pour la section fÃ©minine devant des difficultÃ©s

C'est La Voix du Nord qui nous rapporte cette semaine des difficultés concernant la section féminine et la fusion Arras-Lens; Lors d'une réunion en visio-conférence, le RC Lens se serait montré agacé d'un manque de relation et reporting de la part du club arrageois.

Pour rappel, Arras FCF était en concurrence avec Hénin-Beaumont pour fusionner avec le racing dans le but de se constituer une section féminine. A l'époque, le rôle des dirigeants arrageois était déjà objet de questions.



Reste qu'aujourd'hui, le projet est loin d'être menacé pour autant. Qui plus est, il est probable que l'on assiste à un scénario déjà connu au RC Lens sur plusieurs sujets depuis le rachat du club par Joseph Oughourlian.

Le président du RC Lens a en effet à plusieurs reprises déjà montré sa capacité a, dans un premier temps, donner leur chance aux hommes en place. Et dans un second temps, en cas d'écueil, à durcir le ton avant si nécessaire de nommer de nouveaux décideurs. La saison prochaine devrait de toute manière être décisive dans ce projet.

