Des enchères solidaires organisées par le club et la Fédération Lens United

Le RC Lens et la Fédération Lens United ont décidés d'organiser des enchères solidaires qui commencent ce jour. Le but est de récolter des fonds pour aider l'Institut Pasteur et les hôpitaux de Lens et Béthune.

Pour participer, il faut se rendre sur la page facebook de la fédération Lens United. Placez vos enchères en commentant les publications!

Le premier lot est d'ors-et-déjà en vente, avec un maillot de Simon Banza.

Réglement : https://www.rclens.fr/fr/news/encheres-solidaires-federation-lens-united-institut-pasteur-hopital-lens-bethune-rclens-20200406