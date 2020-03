Didier Desprez seule doublure pour Franck Haise?

Un peu passée inaperçues depuis l'intronisation de Franck Haise, la présence dans les deux matchs qu'il a dirigé, à Paris puis contre Orléans, de Didier Desprez dans le rôle de doublure de Jean-Louis Leca.

Avec Philippe Montanier, Thomas Vincensini et D. Desprez se partageaient un rôle de "numéros 2 bis", chacun gardant les cages de l'équipe réserve une fois par mois pour garder le rythme de la compétition.

Si on ne peut pas tirer de conclusion immédiate sur deux matchs, on peut tout de même penser que Franck Haise fonctionnera autrement et a arrêté son choix sur le jeune lensois, et ce jusqu'à la fin de la saison...