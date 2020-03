Le résumé de la conférence de presse de Franck Haise avant Auxerre - Lens

Les lensois se déplaceront à Auxerre samedi après-midi, une nouvelle fois à huis-clos en raison de l'épidémie de coronavirus. Franck Haise a donné une courte conférence de presse avant cette rencontre, qui marque le début du spint final avec 10 matchs restant à jouer.

Infirmerie

F. H. : "Jules Keita ne sera pas disponible. Il y a aussi des incertitudes pour Simon Banza et Gaëtan Robail, encore un peu malade.

Pour Massadio Haïdara on pense qu'il pourra reprendre la compétition officiellement que la semaine prochaine."

"Le coronavirus ne nous perturbe pas pour les entraînements, c'est plus de jouer dans un stade vide. Mais c'est la règle pour tous."



L'adversaire, Auxerre

F. H. : "L'AJA est une équipe de qualité. Elle est bonne sur les phases de coup de pied arrêté. Elle sait le mieux maitriser ses matchs."

"Les clef seront de contrer, de s'adapter à l'adversaire, gérer les moments un peu plus compliqués pour nous, et être efficaces dans les deux surfaces."



Les jeunes

F. H. : "Les circonstances et leur potentiel font que l'on intègre des jeunes dans le groupe.

Il y a toujours un risque à prendre quelqu'un d'inexpérimenté. Si je venais à en choisir un pour qu'il entre, c'est que je pense qu'il peut être utile comme j'avais pris Pereira Da Costa lundi qui avec d'autres circonstances de match aurait pû entrer."

Source: RCLens