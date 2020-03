Coronavirus: Lens - Orléans aura bien lieu avec les supporters lensois... mais sans les orléanais

C'est Patrick Paumier, journaliste à la République du Centre, qui donne l'information: La préfecture aurait décidé de maintenir la rencontre sans huis-clos, mais dans le même temps d'interdir le déplacement des supporters orléanais... Une décision relativement symbolique, mais qui va à l'encontre de l'annonce du gourvenent hier soir, interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes.

La rencontre donc se jouer mais devant la plus faible affluence du RC Lens cette saison, de nombreux supporters lensois pouvant tout de même décider d'eux-même d'annuler leur venue au match.



La situation du match du RC Lens et de l'US Orléans en Ligue 2 n'est pas unique, puisqu'un flou total existe également autour de la rencontre PSG - Dortmund en Ligue des Champions, prévues demain à Paris devant plus de 45000 spectateurs.