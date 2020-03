Ligue 2: Ajaccio 1 - 0 Lorient, Lens 4ème

L'AC Ajaccio a battu le FC Lorient cet après-midi sur sa pelouse, sur le score de 1 but à 0, grâce à... Cyrille Bayala.

Les corses s'emparent de la seconde place du classement, en attendant Lens lundi. Le FC Lorient lui est en crise, et vient d'enchainer 4 défaites en 5 matchs de championnat (3 points pris sur 15 possibles).



Il s'agit d'un regroupement général en tête de la Domino's Ligue 2, à l'aube du sprint final. Lorient, 54 points, devance Ajaccio, 52 points. Viennent ensuite Troyes (51 points), Lens (50 points, avec un match en moins), puis Clermont (50 points). Le Havre, 6ème avec 44 unités, semble déjà distancée dans la course aux barrages.



Après Lens - Orléans lundi soir, il restera à tout ces clubs 10 matchs pour se partager les deux places pour la montée, ou à défaut les meilleurs accessits pour les barrages.