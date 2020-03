Franck Haise précise les attributions de son staff

Franck Haise est revenu sur la composition et les rôles de son staff. Celui-ci est composé de ses adjoints en équipe réserve, renforcé par ceux qui sont restés après le départ de P. Montanier.

Un temps évoqué, l'ajout d'un adjoint expérimenté n'est plus d'actualité, bien que cela pourrait être de nouveau le cas si le coach Haise venait à rempiler pour la prochaine saison.

F. H. : "Alou Diarra est l'adjoint terrain. Il a une proximité avec les joueurs car sa carrière ne s'est pas arrêté il y a longtemps et il a joué dans de très grands clubs avec une humilité exceptionnelle [NDLR: Liverppol et le Bayern de Munich quand il était encore en formation]."



"Aymen Djedidi et Vincent Lannoy sont adjoints entraînement. Thierry Malaspina reste l'entraîneur des gardiens."

Il a aussi un mot concernant sa succession au groupe PRO2 de l'équipe réserve, assurée par Yohan Demont:

"Yohan Demont est quelqu'un d'entier, d'engagé, qui veut toujours emmener son groupe vers le haut. Il se forme au club, il a été mon adjoint en National 2, il était numéro un en U17... Avec le groupe PRO2 il a une nouvelle belle opportunité."

"Je ne vais pas lui donner de consigne particulière au niveau de cette équipe. Il connait les joueurs et va mettre sa touche, ce sera très bien comme ça."

Source: RC Lens.